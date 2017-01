BEBLAVÝ: R. Fico nemá zábrany dohodnúť sa s ĽSNS, keď mu to vyhovuje

Miroslav Beblavý, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 30. januára (TASR) - Predseda vlády SR a líder Smeru-SD Robert Fico nemá problém dohodnúť sa s ĽSNS Mariana Kotlebu kedykoľvek, keď mu to vyhovuje. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený), podľa ktorého dochádza k spolupráci na úrovni Národnej rady (NR) SR, ale aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).povedal Beblavý.Opoziční poslanec uviedol tri príklady spolupráce Smeru-SD a ĽSNS. Prvý je z minulého týždňa, keď sa koalícii vďaka prítomnosti poslanca ĽSNS na Zahraničnom výbore NR SR podarilo zastaviť vyšetrovanie kauzy Evka.Vážnejší príklad spolupráce je podľa Beblavého pri hlasovaní o zrušení druhého kola krajských volieb a jednorazovom predĺžení funkčného obdobia krajských šéfov a poslancov na päť rokov. Poslanec tvrdí, že ide o dar Fica Kotlebovi.zdôraznil.Ako ďalší príklad uviedolzdôraznil Beblavý.Podľa jeho slov však prišiel podnet na poslankyňu BBSK za Smer-SD za porušenie toho istého zákona, keďže nevykázala majetok a úvery.povedal.Beblavý sa preto obrátil najmä na poslancov koaličného Mostu-Híd, aby podporili jeho návrh na zrušenie VÚC bez náhrady, čím sa problém v BBSK vyrieši sám. Ak to neurobia, členov Mostu-Híd vyzval, aby nepodporili zmenu pravidiel krajských volieb, lebo to zvyšuje šance na úspech fašistov.dodal.