Beblavý: Rozpočet nepočíta s rýchlejším rastom životnej úrovne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – Návrh rozpočtu na rok 2018 nepočíta s tým, že životná úroveň ľudí porastie rýchlejšie, hoci ekonomika sa má zrýchliť. Do deravého zdravotníctva sa ďalej lejú peniaze bez výsledku, naopak, školstvo zostávaa v sociálnej oblasti sa nepodporujú rodiny. Takto zhodnotili návrh rozpočtu na budúci rok z dielne rezortu financií nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál.Podľa Beblavého totiž návrh rozpočtu predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) bude rýchlejší, ale životná úroveň bude stúpať pomalšie ako doteraz. Životná úroveň domácností pritom podľa neho rastie na Slovensku najpomalšie vo Vyšehradskej štvorke (V4), a to napriek najrýchlejšiemu rastu spotrebných úverov v eurozóne.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v NR SR Beblavý.Štátnu pokladnicu pritom podľa neho plnia najmä zamestnanci vysokým daňovým zaťažením. Vláda má vybrať na dani z príjmu a odvodoch 13,6 miliardy eur, čo je o 800 miliónov eur viac ako v tomto roku.zdôraznil Beblavý.Zároveň podľa neho na základe navrhnutého rozpočtu dostane v budúcom roku zdravotníctvo o 7,7 % viac oproti rozpočtu z roku 2017 a ešte ho čaká aj oddlženie zo spoločných zdrojov. A s rýchlym rastom zdrojov sa počíta aj v ďalších rokoch. Podľa Beblavého sa toto deje v situácii, keďNaopak, základné a stredné školy dostanú podľa poslancov len o 2,2 % viac a okrem mierneho rastu učiteľských platov v ňom chýbajú akékoľvek zásadnejšie investície.dodal Beblavý.Podľa poslanca Mihála síce podľa rozpočtu výdavky v sociálnej oblasti rastú, ale tečú na nesprávne priority.uviedol. Existuje pritom podľa neho veľa dôkazov z minulosti, že to sú peniaze, ktoré sa vytunelujú a skutočne nepomáhajú zvýšeniu zamestnanosti, čo vyhodnotil aj Inštitút finančnej politiky.Podpora jaslí je podľa neho stále nedostatočná a na prídavky na dieťa sa rozpočtuje dokonca nižšia suma. Klesá tiež počet detí, čo je podľa Mihála dôkazom zlej rodinnej politiky na Slovensku.