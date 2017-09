BEBLAVÝ: Štát oberá svojich najchudobnejších zamestnancov o stovky eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 5. septembra (TASR) – Štát oberá svojich najchudobnejších zamestnancov o stovky až tisícky eur ročne. Tvrdia to opoziční poslanci okolo Miroslava Beblavého (nezaradený), ktorí upozornili na rozdiely v platoch zamestnancov vo verejnom a súkromnom sektore.Podľa Beblavého premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí o zakotvení minimálnej mzdy do Ústavy SR len preto, aby zakryl to, že štát -zamestnávateľ oberá svojich zamestnancov o nárok na lepší plat, a to pre nastavenie minimálnej mzdy, ktorá je v súčasnosti 435 eur.upozornil na dnešnej tlačovej konferencii Beblavý. Pracovné právo totiž zohľadňuje šesť stupňov náročnosti vykonávanej práce. Čím je práca náročnejšia, tým je zákonné platové minimum vyššie.Mzdy tých istých zamestnancov v súkromnom a verejnom sektore sa však líšia. Poslanci majú k dispozícii súdne rozhodnutia, ktoré to majú potvrdiť. Okresný súd v Trenčíne v roku 2015 totiž priznal kuchárovi v súkromnom sektore minimálnu mzdu vo výške 120 % oficiálnej minimálnej mzdy, čo je v súčasnosti 522 eur a od januára budúceho roka má byť 576 eur.uviedol Beblavý s tým, že štát ako zamestnávateľ kuchárkam či upratovačkám vypláca len 435 eur, lebo si udelil výnimku zo zákona. Podľa Beblavého ročný rozdiel pre kuchárku môže dosiahnuť až 1044 eur.Poslanci okolo Beblavého preto vyzývajú vládu, aby to začala riešiť. Na túto nespravodlivosť podľa poslankyne Zuzany Zimenovej doplácajú najmä nepedagogickí zamestnanci v školstve. Ide najmä o kuchárky, upratovačky, ekonómky či mzdárky pracujúce v školách, ktoré sú odkázané na tabuľkový plat.doplnila Zimenová. Podľa nej sú tak zamestnanci verejného sektora ochudobňovaní aj pri budúcom dôchodku, horšie mzdové ohodnotenie sa premieta aj do výšky sociálnych dávok.Poslanci už v marci tohto roka predložili návrh, ktorým chceli tento stav odstrániť. Parlament ho odmietol, plánujú ho však predložiť opäť.priblížil Beblavý s tým, že cieľom navrhovaných zmien bude to, aby sa nemohlo stať, že vysokoškolsky vzdelaný človek vo verejnom sektore má mzdu okolo 500 eur a robí pritom prácu, ktorá by mala byť vyššie odmeňovaná.