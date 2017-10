BEBLAVÝ: Vláda pri minimálnej mzde pozabudla na verejných zamestancov

Miroslav Beblavý, Jozef Mihál. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Vláda dnes odklepla zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur zo 430 eur. Na verejný sektor však zabudla. Štát si tak podľa opozičných poslancov Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála (nezaradení) neplní svoje povinnosti voči týmto zamestnancom.podotkol na dnešnej tlačovej konferencii Beblavý.Platy zamestnancov vo verejnej správe budú podľa poslancov naďalej začínať sumou 295 eur a do minimálnej mzdy budú zamestnancom doplácané samosprávou, a to na úkor iných výdavkov. Obaja spolu s Mihálom dlhodobo žiadajú, aby sa tieto nerovnosti medzi zamestnancami v súkromnej a verejnej sfére vyriešili.tvrdí Beblavý s tým, že v štáte tak neplatí rovnosť.Podľa Mihála navyše v konečnom dôsledku bude zo zvýšenia minimálnej mzdy ťažiť štát a nie zamestnanec.vyčíslil Mihál s tým, že takto sa štátu podarí ročne získať podľa poslancov 70 miliónov eur viac. "dodal Mihál.V súvislosti so schváleným rozpočtom vládou na budúci rok poslanci kritizujú najmä nedostatok zdrojov v školstvedodal Beblavý.