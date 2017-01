BEBLAVÝ:VÚC sú ideálne miesto pre odkladisko politikov B a C kategórie

Na snímke Miroslav Beblavý (nezaradený) počas 4. schôdze NR SR v Bratislave 17. mája 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. januára (TASR) - Vyššie územné celky (VÚC) sú pod minimálnou verejnou kontrolou, preto sú ideálnym odkladiskom pre politikov B a C kategórie, na ktorých sa nedostáva pri celoštátnom biznise. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený), ktorý chce kraje zrušiť ešte tento rok bez náhrady, za čo si vyslúžil kritiku od premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS).povedal Beblavý.Podľa jeho slov je odpoveďou na aktuálny odmietavý postoj Smeru-SD štruktúra jeho poslaneckého klubu v NR SR. Beblavý poukázal, že tento poslanecký klub má 49 členov a až 20 poslancov je priamo napojených na kraje a profitujú z toho.povedal Beblavý s tým, že za posledných 12 rokov VÚC nepribudla jediná významná kompetencia, ale počet ich zamestnancov sa navýšil o 57 percent.Beblavý tiež odmietol, že ako opozičný poslanec nemá čo predkladať tak významné návrhy zákonov bez predchádzajúcej dohody s koalíciou. Poukázal na fakt, že v rokoch 1999 až 2001 Robert Fico ako opozičný poslanec trikrát sám predkladal rovnakú novelu ústavy a raz návrh ústavného zákona, ktorý sa týkal privatizácie.myslí si.Opozičný poslanec dal zároveň koalícii ponuku, že ak sama príde s iniciatívou na zrušenie krajov, on sám svoj návrh stiahne.Fico minulý týždeň povedal, že ho návrh Beblavého na zrušenie VÚC nezaujíma.vyhlásil Fico. Beblavého označil za bezvýznamného poslanca.povedal premiér.Beblavý navrhuje s poslankyňou Katarínou Macháčkovou (nezaradená) zrušenie VÚC už v tomto roku, a to bez náhrady. Návrh predložili do parlamentu na najbližšiu schôdzu parlamentu. Štát by podľa Macháčkovej zrušením krajov počas najbližších piatich rokov ušetril viac ako 200 miliónov eur, a to zrušením volieb či nákladov na fungovanie zastupiteľstva. Opozičná poslankyňa tvrdí, že po pätnástich rokoch existencie možno zhodnotiť, že žiaden zo zásadných cieľov VÚC sa nenaplnil. Na podporu svojho návrhu spúšťajú Beblavý a Macháčková aj online petíciu. Cieľom je vytvoriť verejný tlak na presadenie tohto kroku.