BEBLAVÝ:Zverejňovanie platu v inzerátoch pomôže znevýhodneným skupinám

Bratislava 18. mája (TASR) - Zverejňovanie platov v pracovných inzerátoch by malo byť povinné. Navrhujú to nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál.Poslanci sa inšpirovali rakúskou legislatívou. Navrhli novelizovať Zákonník práce tak, aby sa ustanovila povinnosť uvádzať priamo v inzeráte ponúkanú mzdu, ktorú už následne nemožno podliezť. Návrh pripravili v spolupráci s iniciatívou Pracujúca chudoba a jeho cieľom je posilniť vyjednávaciu pozíciu uchádzačov.zdôvodnil v pléne Beblavý.Poslanci zdôvodnili tento návrh tým, že v súčasnosti väčšina firiem tento údaj neuvádza, a to napriek tomu, že podľa nedávneho prieskumu portálu karierainfo.zoznam.sk si to želá 99 % uchádzačov a dokonca aj 72 % personalistov. Beblavý zároveň odmieta kritiku, že by sa zvýšila byrokracia.doplnil Beblavý.Celkovo očakáva, že platy by mohli vďaka tomuto kroku vzrásť.očakáva Beblavý.