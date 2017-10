BEBLAVÝ: Zverejňovanie vratiek DPH je zlepšením transparentnosti

Na snímke Miroslav Beblavý (nezaradený) počas 21. schôdze NR SR 11. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - Opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) víta, že sa do novely daňového poriadku dostal návrh na zverejňovanie uplatnených nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH). Právnu normu dnes schválil parlament.Nadmerné odpočty DPH sa budú štvrťročne zverejňovať na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. Beblavý uviedol, že návrh, aby finančná správa povinne zverejňovala tzv. vratky DPH nad 50.000 eur, predložil už v októbri minulého roka. Vládna koalícia ho však vtedy odmietla, minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) však podľa slov Beblavého prisľúbil ďalšie rokovania až nakoniec ministerstvo tento návrh predložilo do parlamentu.uviedol v správe pre médiá Beblavý.Údaje budú zverejňované štvrťročne a v automaticky spracovateľnej podobe, čo v nich umožní vyhľadávať neobvyklé či podozrivé operácie. Podľa opozičného poslanca sa tak vytvorí priestor pre nezávislú a občiansku kontrolu fungovania finančnej správy a podvodov s DPH. Beblavý to označuje za veľký posun v transparentnosti.uviedol Beblavý.Transparentnosť však podľa neho len umožňuje odhaliť podvody, nezabezpečí ich automatické potrestanie.dodal Beblavý.