Beck vydáva nový štúdiový album Colors

Bratislava 11. októbra (TASR) - Spevák, textár, multiinštrumentalista a majster hudobných koláží Beck prichádza na scénu s novým, v poradí trinástym štúdiovým albumom Colors, ktorý vychádza v piatok 13. októbra. Podľa zasvätených bude novinka jedným z najzaujímavejších albumov tejto jesene, americký magazín Rolling Stone album Colors nadšene charakterizoval akoPrvým zverejneným singlom z albumu sa stala v júni 2015 pieseň Dreams, ktorá v porovnaní s ponurou atmosférou posledného albumu Morning Phase prekvapila optimistickým nábojom.dodal k skladbe Beck.O tom, že skladba naozaj funguje, svedčí aj fakt, že bola zaradená medzi najlepšie skladby roku 2015 podľa magazínov Rolling Stone a Billboard. Na albume Colors nebude chýbať ani nový mix tejto skladby. Druhým singlom sa stala svieža retro-futuristická pieseň Wow s prímesou funky a hviezdneho popu. V auguste Beck predstavil ďalší track z najnovšieho album, pohodový song Dear Life, ktorý vďaka chytľavej melódii nedostanete z hlavy už po prvom vypočutí. A zatiaľ posledný singel z očakávanej albumovej novinky nesie názov Up All Night a bol zverejnený len pred pár týždňami. Opäť pritom ide o hravý tanečný song, ktorý dokonale zapadá do pestrého konceptu albumu Colors, ktorý prináša naspäť stratenú popovú klasiku 80. rokov, rockové gitary, ale aj experimentálnu elektroniku. Novinku produkoval Beck spolu s Gregom Kurstinom, ktorý v minulosti spolupracoval so Siou, Ellie Goulding či Foo Fighters. Fanúšikovia sa teda rozhodne majú na čo tešiť.Rovnako ako pri predchádzajúcich Beckových albumoch platí, že novinka Colors je pop-artovou zmesou mnohých štýlov, ktorých originálne spájanie v 90. rokoch umelca preslávilo. Sám Beck svoju tvorbu charakterizuje ako alternatívny pop s prvkami folku, psychedélie, hip hopu, country, blues, R&B, funky, indie rocku, noise rocku, experimentálneho rocku, jazzu a soulu. Vyniká tiež nepriamymi ironickými textami, postmoderným aranžom a zvláštnymi zvukovými efektmi, vďaka čomu je často právom označovaný za jedného z najkreatívnejších hudobníkov.Informáciu pre TASR poskytla Dominika Dirgasová, PR manažérka vydavateľstva Universal Music.