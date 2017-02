BEDNÁR:I amnestie exprezidenta Kováča mali dôsledky na charakter štátu

Michal Kováč, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok Michal Kováč, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. februára (TASR) - Amnestie exprezidenta SR Michala Kováča mali dôsledky na charakter štátu. Preto by spolu s Mečiarovými amnestiami mali byť zrušené aj amnestie, ktoré udelila bývalá hlava štátu svojmu synovi. Vyzýva na to František Bednár zo Svetového združenia bývalých politických väzňov v liste, ktorý adresoval poslancovi Národnej rady SR Jánovi Budajovi (OĽaNO-NOVA).Bednár v liste uvádza, že nesúhlasí s Budajovými tvrdeniami, že medzi Mečiarovými a Kováčovými amnestiami je priepastný rozdiel, ktoré poslanec uviedol na sociálnej sieti. "V mnohom, čo ste uviedli s Vami súhlasím, ale nemôžem zo zásady súhlasiť s Vaším tvrdením, že amnestia udelená synovi exprezidenta nemala žiadne dôsledky na charakter štátu. Uvádzate, že rozdiel medzi týmito dvomi amnestiami je vecne, eticky aj politicky priepastný. Na rozdiel od Vás som presvedčený, že amnestie exprezidenta Kováča mali dôsledky na charakter štátu," uviedol Bednár.Bednár pripomenul, že vo výzve z roku 2011 Svetové združenie bývalých politických väzňov apelovalo na parlamentných poslancov, aby bol návrh na zrušenie Mečiarových amnestií doplnený aj o zrušenie amnestií bývalého prezidenta SR Michala Kováča, ktoré udelil vlastnému synovi."Vyzvali sme všetkých poslancov koalície, ako aj opozície, aby sa zachovali ako skutoční zástupcovia občanov - svojich voličov, ktorých traumatizuje kauza štátneho terorizmu, aký nemá obdobu v demokratických krajinách Európy, ku ktorej princípom sa hlási aj Slovenská republika," dodal Bednár.Rušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády SR Vladimírom Mečiarom sa nateraz v parlamente odkladá. Navrhovateľ Ján Budaj požiadal o presunutie svojho návrhu na ich zrušenie z aktuálnej na marcovú schôdzu Národnej rady SR. Poslanci mu to pri hlasovaní odobrili. Budaj tým chce vytvoriť priestor pre koaličné strany Smer-SD a SNS, ktoré si podľa neho ešte vytvárajú názor na možnosť zrušenia Mečiarových amnestií.Opozičný poslanec je na rozdiel od Smeru-SD a SNS presvedčený, že Mečiarove amnestie sa dajú zrušiť. Odvoláva sa aj na názor známych slovenských právnikov a sudcov, podľa ktorých je zrušenie Mečiarových amnestií nielen legitímne, ale aj legálne. Na zrušenie amnestií vyzývajú aj slovenské osobnosti z oblasti kultúry, športu či vedy.Budaj v pondelok (30.1.) informoval, že má pripravený i pozmeňujúci návrh, ktorý by zabezpečil aj zrušenie milostí vtedajšieho prezidenta Michala Kováča, ktoré udelil aj svojmu synovi pre kauzu Technopol. Viacerí členovia koalície totiž hovorili, že podporia zrušenie Mečiarových amnestií len vtedy, ak sa budú rušiť aj Kováčove milosti.Amnestie udelené v roku 1998 vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša.