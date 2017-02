BEER: Stredoslovenská energetika účtovne majetok nepreceňovala

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 3. februára (TASR) - Ak by platili predstavy strany Sloboda a Solidarita (SaS), že majetok spoločnosti je odpísaný, tak domácnosti a podniky na strednom Slovensku by nemohli fungovať a mať zabezpečenú elektrickú energiu. Spoločnosť, ktorá sa stará o takmer 34.000 km vedení a asi 9000 rozvodní a trafostaníc, každoročne musí do modernizácie a údržby siete, či nových pripojení, investovať desiatky miliónov eur. Ako ďalej uviedol Gabriel Beer z komunikačného oddelenia Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) v reakcii na dnešné vyjadrenia predstaviteľov SaS, "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podľa Beera minulý rok uskutočnil rozsiahlu kontrolu pre stanovenie hodnoty majetku na účely regulácie, ktorá je nižšia ako účtovná hodnota majetku firmy. Na kontrole museli spolupracovať desiatky ľudí a spolu so zamestnancami ÚRSO prešli stovky tisíc položiek vrátane hĺbkovej kontroly v teréne.Na jej základe bola regulačným úradom stanovená hodnota regulovaného majetku podobne, ako pri poslednej rozsiahlej kontrole v roku 2006. V rámci tejto kategórie nevstupujú do výpočtov položky ako marketing, odmena manažmentu, či poradenské služby.zdôraznil Beer.Predstavitelia opozičnej SaS Richard Sulík, Jana Kiššová a Karol Galek dnes na brífingu v Národnej rade SR vyhlásili, že ÚRSO pod vedením Jozefa Holjenčíka dovolil distribučným energetickým spoločnostiam preceniť často už odpísaný majetok, opätovne ho "odpisovať" a preniesť do cien energií.