Begicko vystrieda Španielov v hliadkovacej vzdušnej misii nad Pobaltím

Brusel 8. augusta (TASR) - Stíhačky spojencov z NATO zasahovali v priebehu minulého týždňa osemkrát nad Baltským morom v tesnej blízkosti vzdušného priestoru troch pobaltských krajín, pričom zachytili osemnásť ruských vojenských lietadiel.Informáciu litovského ministerstva obrany dnes prevzala belgická televízna stanica RTBF. Belgicko sa totiž koncom augusta zapojí do rotačnej hliadkovacej misie NATO, ktorej cieľom je strážiť vzdušný priestor Estónska, Lotyšska a Litvy. Tri pobaltské štáty nemajú vlastné nadzvukové bojové lietadlá a ako členovia Severoatlantickej aliancie využívajú na monitorovanie a obranu svojho vzdušného priestoru služby ostatných spojencov.Podľa RTBF väčšinu zo zachytených ruských bojových lietadiel identifikovali počas letu aj napriek tomu, že neposkytli svoj letový plán a mali vypnuté transpondery v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom.V súčasnosti v poradí už 44. štvormesačnú hliadkovaciu misiu nad Pobaltím vykonávajú lietadlá z Poľska a Španielska, ktoré vzlietajú z leteckých základní Šiauliai v Litve a Amari v Estónsku. Zasahovať museli aj 1. augusta, keď štyrikrát vzlietli do vzduchu, aby identifikovali neznáme lietadlá. Deväť strojov bolo následne identifikovaných ako Antonov An-26, dva MiGy-31, dvakrát po dve viacúčelové stíhačky Suchoj Su-27 a dve stíhačky Suchoj Su-33. Väčšina zo zachytených lietadiel letela do ruskej exklávy, Kaliningradskej oblasti.Belgicko koncom augusta nahradí Španielov na leteckej základni Amari, so štyrmi lietadlami typu F-16 bude pomáhať trom pobaltským krajinám do konca tohto roka.