Beh cez bratislavské mosty absolvoval rekordný počet bežcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Po bratislavských mostoch si dnes prišlo zabehať 1057 športovcov. Silvestrovský beh cez mosty v Bratislave tak v rámci 28. ročníka zaznamenal rekordný počet účastníkov.informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislavy.Medzi účastníkmi tohtoročného podujatia boli bežci zo Slovenska, ale aj ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, zo Španielska, Švédska, z Nemecka, Belgicka, Ruska, Veľkej Británie, Slovinska.Trať viedla od Ekonomickej univerzity Bratislava po trase Prístavný most - Prístavná ulica – Most Apollo - nábrežie Dunaja - Starý most - nábrežie Dunaja - Most SNP - nábrežie Dunaja pod Most Lafranconi, kde je tradičný cieľ.Silvestrovský beh sa nekonal iba v Bratislave. Podobné podujatia organizovali dnes i v Senici, Prešove, Dolných Orešanoch, Horovciach, Vrútkach, Michalovej, Lietave či Nitre.