Beh Devín-Bratislava si vyžiada dopravné obmedzenia i zmeny v MHD

Bratislava 14. apríla (TASR) – V súvislosti s konaním 71. ročníka Národného behu Devín-Bratislava je potrebné v nedeľu 15. apríla rátať s dopravnými obmedzeniami, ktoré ovplyvnia i premávku MHD. Informuje o tom organizátor podujatia – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravný podnik Bratislava (DPB).uviedla Zuzana Zúbeková z útvaru marketingu a športu STaRZ.dodala.dodala Zúbeková.Dopravné obmedzenia dočasne pozmenia i trasy liniek MHD. DPB informuje, že električka č. 4 bude od 8. do 13.00 h premávať medzi zastávkami Kamenné námestie (Špitálska ul.) a Kráľovské údolie (Nábr. arm. gen. L. Svobodu) obojsmerne cez Námestie SNP, Kapucínsku a tunel. Linka č. 8 v smere od zastávky Blumentál cez Špitálsku a Námestie SNP, od zastávky Námestie SNP do Ružinova pôjde po stálej trase.V prípade linky č. 29 bude počas dopravných obmedzení zabezpečená od 8. do 12.00 h kyvadlová doprava medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom. Obmedzenia a dočasné zmeny trás sa týkajú aj autobusových liniek č. 30 a 37, 32, 39, 50 a 70. Detaily sú na webe DPB.