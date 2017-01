Beh na Devín je najstaršie atletické podujatie na Slovensku

Národný Beh Devín-Bratislava, archívnej foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Národný Beh Devín-Bratislava, archívnej foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Medzi podujatia, ktoré symbolizujú Bratislavu, patria aj masové bežecké akcie. Niekoľko desiatok rokov dlhou tradíciou sa môže pochváliť nielen najstaršie atletické podujatie na Slovensku – Národný Beh Devín-Bratislava, ale aj Silvestrovský beh cez bratislavské mosty či organizovaný beh lesným terénom.Vlajková loď bratislavských, ale i slovenských bežeckých podujatí, Národný beh Devín-Bratislava napíše 9.4.2017 už 70. pokračovanie. "Ak by sa podujatie konalo bez prerušenia každý rok, počet ročníkov by sa pomaly blížil k stovke," pripomenula Zuzana Zúbeková z oddelenia marketingu a komunikácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy."V období 40., 50. a 60. rokov malo podujatie prerušovane viacročnú prestávku, od roku 1971 sa však koná pravidelne, každý rok," dodala. Kým na trati prvého behu bolo 37 atlétov, na štart doteraz posledného behu 10. apríla 2016 sa prihlásilo 6903 bežcov. Čas prvého víťaza, českého atléta Václava Vohralíka bol 36 minút 51 sekúnd, posledný víťaz, Joel Maina Mwangi z Kene zabehol 11.625 metrov dlhú trať za 34 minút 11 sekúnd.Takmer tridsaťročnú tradíciu má aj Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Na prelome rokov 2016/2017, kedy sa uskutočnil 28. ročník, zaznamenalo podujatie rekordný počet účastníkov. Po bratislavských mostoch si prišlo zabehať 1057 športovcov. "Na trať, ktorá vedie od Ekonomickej univerzity, pod Most Lafranconi vybehli bežci zo Slovenska, ale aj ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Španielska, Švédska, Nemecka, Belgicka, Ruska, Veľkej Británie, Slovinska," spresnila Zúbeková.Podobne dlho ako bežecké podujatie na Silvestra sa teší obľube i organizovaný masový beh lesným terénom. Na niekdajší Beh Devínskou kobylou nadviazal Bratislavský cross. Ten sa v októbri 2016 uskutočnil už po 17. raz. Na podujatí bežia rôzne vekové kategórie bežcov, od detí v predškolskom veku, ktoré zdolávajú 500-metrovú trať, mladších a starších žiakov, ktorí bežia jeden kilometer a dorastenecké kategórie, ktoré zabehnú tri kilometre až po dospelých, na ktorých čaká 6 a polkilometrový úsek. "V minulom roku zabehlo Bratislavský cross celkovo 169 účastníkov," doplnila Zúbeková.