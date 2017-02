Beh na lyžiach: Segeč na 44. mieste, zlato si odniesol Rus Bolšunov

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Andrej Segeč. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Park City 3. februára (TASR) - Slovenský reprezentant v behu na lyžiach Andrej Segeč (Ski Team Jase Látky) obsadil na MS juniorov a do 23 rokov v severskom lyžovaní v americkom Park City 44. miesto vo štvrtkových pretekoch na 15 km voľnou technikou. Zlato v tejto kategórii do 23 rokov ukoristil Rus Alexander Bolšunov, pred krajanom Alexejom Červorkinom a ruskú dominanciu potvrdil bronzom Denis Spicov.Medzi ženami na 10 km voľnou technikou do 23 rokov získala zlato Švédka Anna Dyviková, pre ktorú je to po šprinte už druhý najcennejší kov na šampionáte.