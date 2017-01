Behajúci politici: Beh čistí hlavu a pomáha aj pri politike

Na archívnej snímke Mikuláš Dzurinda. Foto: Radovan Stoklasa/TASR Foto: Radovan Stoklasa/TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Beh čistí hlavu, učí pokore, je to relax a pomáha aj pri politike. Takto hovoria o behu slovenskí politici, ktorí behajú už roky a stále ich to baví. Na konte majú aj rôzne rekordy. TASR oslovila bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu, poslanca Národnej rady SR a predsedu žilinského kraja Juraja Blanára (Smer-SD) a europoslanca za KDH Ivana Štefanca.Dzurinda začal behávať v roku 1980, chcel kompenzovať neduhy sedavého zamestnania. Oslovilo ho však aj to, že vo firme, kde pracoval, fungovala skupina amatérskych bežcov, ktorí behali aj maratóny.povedal pre TASR s tým, že beháva dodnes.doplnil.Expremiér sa zúčastňuje vytrvalostných behov a vo svojej kategórii dosahuje výborné výsledky. V roku 1984 zabehol v Košiciach Medzinárodný maratón mieru (MMM) prvýkrát pod tri hodiny (2:57:56 h), o dva roky neskôr v Trnave čas ešte vylepšil. Vlani na MMM skončil vo svojej kategórii na treťom mieste. Predvlani vyhral vo svojej kategórii ČSOB polmaratón s časom 1:31:34 h. A tiež prekonal slovenský halový veteránsky rekord vo svojej vekovej kategórii (nad 60 rokov) v behu na 1500 metrov časom 5:15,47 min.Najviac ho baví práve MMM.poznamenal s tým, že tohto roku túži vstúpiť do Diamantového klubu MMM. Na to mu chýba ešte jeden MMM. Najviac Dzurindu vytrápil New York maratón v roku 2001.vysvetlil. Beh podľa neho pri politike pomáha.podotkol.Blanár a Štefanec behávajú už od základnej školy.povedal Blanár, ktorý robí aj ďalšie športy. Vďaka nim spoznáva nových ľudí a krajinu. Šport ho nabíja energiou.Najväčšie úspechy v behu dosahoval na súťažiach "za mladi".opísal. Dnes sa Blanár venuje viac vytrvalostnému behu, ktorý si užíva.doplnil.Atletiku na základnej škole robil aj Štefanec.poznamenal. Beháva rád, beh považuje za najprirodzenejší ľudský pohyb.dodal. Za svoj najväčší úspech označil maratón v New Yorku, ktorý v roku 2015 zabehol za tri hodiny a 47 minút. Štefanca bavia stále väčšie vzdialenosti a má rád diaľkové štafetové behy.vymenoval europoslanec.Najviac sa vie vytrápiť na Silvestrovskom behu cez bratislavské mosty.poznamenal. Beh podľa Štefanca pomáha aj pri politike.vysvetlil. Politici sú radi, že na Slovensku behá čoraz viac ľudí.