Bejzbalisti SR prehrali na ME do 23 rokov s Francúzskom

ME hráčov do 23 rokov - výsledky:



C-skupina:



Francúzsko - Slovensko 11:0

Nemecko - Gruzínsko 24:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 7. augusta (TASR) - Slovenskí bejzbalisti vstúpili do zápolení na ME hráčov do 23 rokov v Trnave pondelňajšou prehrou 0:11 s Francúzskom.Ďalším súperom SR v C-skupine šampionátu bude v utorok o 16.00 h reprezentácia Nemecka, hrá sa na bejzbalovom ihrisku STU Angels v Trnave.