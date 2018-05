Bejzbalistu Dykstra zatkla polícia, taxikárovi sa vyhrážal zbraňou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Linden 24. mája (TASR) - Polícia v USA zatkla bývalého amerického bejzbalistu a hviezdu MLB Lennyho Dykstru. Niekdajší hráč Philadelphie Phillies a New York Mets mal priložiť zbraň k hlave taxikára po tom, čo ten odmietol zmeniť cieľ jazdy.Polícia v meste Linden v štáte New Jersey uviedla, že Dykstru zatkla pred policajnou stanicou. Tam taxikár po hrozbe zastavil a následne z vozidla ušiel. Podľa agentúry AP u Dykstru našli pri prehliadke kokaín a marihuanu. Polícia ho okrem prechovávania drog obvinila aj zo zastrašovania, pred súd by sa mal postaviť v júni. Dykstra si už v minulosti odpykal tresty vo väzení za spreneveru a pranie špinavých peňazí.