Béla Bugár: Musíme niečo robiť, aby sa z NR SR nestal cirkus

Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd).

Bratislava 5. februára (TASR) – Rokovací poriadok naozaj začína fungovať. Je dôležité, aby Národná rada (NR) SR rokovala o veciach efektívne. Musíme niečo robiť, aby sa z NR SR nestal cirkus. V relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár.V otázke výrokovej imunity strana začala diskutovať s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou (Most-Híd).uviedol Bugár. Čo sa týka Mosta-Híd, zdôraznil, že súhlasia s tým, aby v tomto prípade neplatila žiadna imunita, pričom je dôležité, aby zákon bol absolútne čistý.Pripomenul, že od 1. februára sa na základe zákona prísnejšie prihliada na to, čo sa považuje za extrémizmus. Za dôležité považuje i obmedzenie kriminality na internete ohľadom extrémizmu.Ak niekto tvrdí, že extrémizmus rastie preto, že je tu korupcia, tak to nie je pravda.konštatoval Bugár.Ak podľa neho príde nejaký extrémista či populista s rýchlym riešením problému, je to klamstvo.dodal. Zároveň zdôraznil, že proti extrémizmu je potrebné bojovať aj na úrovni parlamentu. Všetko negovať v štáte je podľa neho zlé aV otázke ústavnej zmeny regionálnych volieb vysvetlil, že voľby do vyšších územných celkov (VÚC) by sa mali konať naraz so samosprávnymi voľbami. Očakáva, že táto zmena prinesie väčšiu volebnú účasť a úsporu finančných prostriedkov.V rámci zákona o voľbe šéfov VÚC zdôraznil, že chcú, aby šlo o jednokolové voľby. Napriek tomu, že opozícia argumentuje, že jednokolové voľby posilnia práve extrémistov, Bugár uviedol, že Marian Kotleba (ĽSNS) ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja zvíťazil práve v druhom kole. Dôležité je podľa neho, aby štandardné politické strany dospeli k dohode a postavili silného kandidáta.V otázke spolupráce Strany maďarskej komunity (SMK) a Mosta-Híd si Béla Bugár myslí, že ak strany budú schopné spolupracovať vo voľbách do VÚC, v samosprávnych voľbách i v eurovoľbách, potom si vie predstaviť i spoluprácu vo voľbách do NR SR.