Béla Bugár: Nemyslím si, že Marián Kočner je nedotknuteľný

Bratislava 3. júna (TASR) - Dôvodom, prečo parlament nezrušil milosti prezidenta Michala Kováča aj ďalším aktérom kauzy Technopol, ale len voči jeho synovi, bol kompromis vo vládnej koalícii. V dnešnej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal líder Mosta-Híd Béla Bugár na margo otázky, prečo sa to nedotklo aj podnikateľa Mariána Kočnera.Bugár si však nemyslí, že je Kočner nedotknuteľný.povedal.Šéf Mosta-Híd uviedol, že ak by jeho strana v tejto koalícii nebola, nálada v spoločnosti volajúca po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara by vôbec využitá nebola.vysvetlil dôvod, prečo bola zrušená len milosť Michalovi Kováčovi mladšiemu.Poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) je však presvedčený, že Kočner drží na Slovensku veľa ľudí za gumu na trenkách.pýtal sa.Na margo samotného zrušenia Mečiarových amnestií Bugár poznamenal, že to nemohlo na Ústavnom súde (ÚS) SR inak dopadnúť.priznal.Na otázku, či ľudia ako Ivan Lexa a Gustáv Krajči skončia pred súdom a potrestaní, Bugár odvetil, že nie je úlohou politikov hovoriť, kto má a kto nemá byť zavretý.myslí si.Krajniak sa domnieva, že poďakovanie za zrušenie amnestií patrí najmä poslancovi Petrovi Kresákovi (Most-Híd).povedal.Zároveň sa pýtal, čo je to za štát, v ktorom svojho politického konkurenta riešim tak, že mu tajná služba unesie syna.dodal Krajniak.