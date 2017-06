Belasý motýľ opäť upozorňuje na ochorenie svalová dystrofia

Deň belasého motýľa, ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. júna (TASR) - Na ochorenie svalová dystrofia, pri ktorom sú pacienti odkázaní na pomoc druhých, upozorní aj tento rok kampaň Belasý motýľ. Spojená je so zbierkou na doplatky za kompenzačné pomôcky pre chorých, ktoré sú finančne náročné. Kampaň opäť podporili i známe tváre, napríklad športovci Marek Hamšík či Matej Tóth. Na ich a aj ďalších profiloch na sieti Facebook tak oddnes budú pribúdať fotografie s motýlikom.," hovorí Jozef Blažek z Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR.Kompenzačné pomôcky sú podľa jeho slov pre ľudí so svalovou dystrofiou mimoriadne dôležité.priblížil Blažek.V rámci kampane sa v utorok 6. júna na bratislavskom Námestí Slobody uskutoční Koncert belasého motýľa. V druhý júnový piatok sa tiež opäť uskutoční Deň ľudí so svalovou dystrofiou, ktorý bude v asi 60 mestách a dedinách. Organizujú ho členovia OMD v SR spolu s dobrovoľníkmi. Pôjde o celonárodný deň osvety spojený so zbierkou. Svalových dystrofikov tiež možno podporiť poslaním darcovskej SMS do v hodnote dve eurá s textom DMS MOTYL na číslo 877. Rovnako sa dá prispieť priamo na účet zbierky SK2211000000002921867476, prípadne on-line cez web www.belasymotyl.sk. Tam možno nájsť aj informácie o použití vyzbieraných prostriedkov.