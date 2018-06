Belasý motýľ upozorňuje na ochorenie svalová dystrofia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 4. júna (TASR) - Na ochorenie svalová dystrofia, pri ktorom sú pacienti odkázaní na pomoc druhých, upozorní aj tento rok kampaň Belasý motýľ. Spojená je so zbierkou na doplatky za kompenzačné pomôcky pre chorých, ktoré sú finančne náročné. Kampaň prostredníctvom sociálnych sietí podporia aj známe osobnosti vyzdobené belasými motýlikmi z dielne Katky Blaško Švecovej."Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí. Motýľ je svojou krehkosťou aj túžbou po slobodnom pohybe symbolom ľudí so svalovou dystrofiou," hovorí Jozef Blažek z Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR.Kompenzačné pomôcky sú pre ľudí so svalovou dystrofiou mimoriadne dôležité. Ochorenie ich upútava na vozík, pri presunoch potrebujú zdviháky a debarierizáciu bytov, na prepravu špeciálne upravené autá, na ležanie polohovacie postele. Financie získané z verejnej zbierky sa rozdeľujú členom, ktorí potrebujú doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát nehradí v plnej výške, prípadne vôbec.Výťažok z verejnej zbierky sa preto používa na doplatenie na pomôcky, ako najmä zdviháky, elektrické vozíky, špeciálne mechanické vozíky, elektrické postele, špeciálne sedačky, odsávačky hlienov, centrály elektrickej energie a iné špecifické pomôcky. "Doteraz sme z verejnej zbierky Belasý motýľ pomohli v 569 prípadoch v celkovej sume 303.063 eur," priblížil Blažek.V rámci kampane sa v utorok 5. júna na bratislavskom Hlavnom námestí uskutoční Koncert belasého motýľa. V druhý júnový piatok sa tiež opäť uskutoční Deň ľudí so svalovou dystrofiou, ktorý bude v asi 60 mestách a dedinách. Organizujú ho členovia OMD v SR spolu s dobrovoľníkmi. Pôjde o celonárodný deň osvety spojený so zbierkou. Svalových dystrofikov tiež možno podporiť poslaním darcovskej SMS v hodnote dve eurá s textom DMS MOTYL na číslo 877. Rovnako sa dá prispieť priamo na účet zbierky SK2211000000002921867476, prípadne on-line cez web www.belasymotyl.sk. Tam možno nájsť aj informácie o použití vyzbieraných prostriedkov.