Belgičan Armée triumfoval v 18. etape cyklistickej Vuelty

Výsledky 18. etapy (Suances - Santo Toribio de Liébana, 168,5 km):



1. Sander Armée (Bel./Lotto-Soudal) 4:09:39 h, 2. Alexej Lučenko (Ukr./Astana) +31 s, 3. Giovanni Visconti (Tal./Bahrajn Merida) +46, 4. Alexis Gougeard (Fr./AG2R La Mondiale) +1:02, 5. José Joaquín Rojas (Šp./Movistar) +1:06, 6. Alessandro De Marchi (Tal./BMC) +1:19, 7. Matteo Trentin (Tal./Quick-Step Floors), 8. Sergio Pardilla (Šp./Caja Rural-Seguros RGA) obaja +1:21, 9. Antwan Tolhoek (Hol./LottoNL-Jumbo) +1:38, 10. Anthony Roux (Fr./FDJ) +1:42

Santo Toribio de Liébana 7. septembra (TASR) - Belgický cyklista Sander Armée z tímu Lotto-Soudal triumfoval v 18. etape pretekov Vuelta a Espaňa. Belgičan sa presadil vo štvrtkovej 168,5 kilometrov dlhej etape zo Suancea do Santo Toribio de Liébana v závere, tesne pred cieľom pokoril v boji o víťazstvo Ukrajinca Alexeja Lučenka.Podľa očakávania neprišlo v 18. etape k zmenám v celkovom poradí, slovo totiž mali cyklisti v úniku. K nemu prišlo až takmer v polovici etapy, skupinka mala 20 jazdcov. Pelotón na túto reakciu aj vzhľadom na zloženie nereflektoval, so zvyšujúcim sa mankom bolo tak jasné, že o etapový triumf zabojuje čelná skupinka.Niekoľko stúpaní v druhej polovici neprinieslo žiadne dramatické zmeny na čele, cyklisti vyčkávali až do samotného záveru. K prvému útoku sa napokon odvážila dvojica Sander Armée (Lotto-Soudal) a Alexej Lučenko (Astana) necelých päť kilometrov pred cieľovou páskou. Zo zostávajúcich členov skupiny nedokázal zareagovať nik, v boji o víťazstvo zostala tak už len dvojica. Rozhodujúci okamih prišiel tesne pred cieľom, Armée nastúpil v stúpaní, Ukrajinec nedokázal zachytiť jeho tempo. Pre Belgičana je to historicky prvé víťazstvo na Vuelte.