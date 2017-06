Belgičan Gilbert vyhral druhú etapu vo Švajčiarsku, Sagan ôsmy

Belgický cyklista Philippe Gilbert z tímu Quickstep víťazí v druhej, 172 km dlhej etape so štartom aj s cieľom v Chame na pretekoch Okolo Švajčiarska 11. júna 2017 v Chame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cham 11. júna (TASR) - Belgičan Phillipe Gilbert sa stal víťazom druhej etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska. Slovák Peter Sagan obsadil na trati dlhej 172,2 km v záverečnom špurte ôsmu priečku. Žltý dres si pred treťou etapou oblečie Švajčiar Stefan Küng, ktorý má náskok jednej sekundy pred dvojicou Michael Matthews a Tom Dumoulin.Po úvodnom prológu čakala na pretekárov kopcovitá etapa, ktorá pozostávala zo štyroch okruhov v meste Cham. Hlavnou prekážkou na trati bolo stúpanie Horben, ktorého priemerný sklon prekročil osem percent. Od vrcholu kopca zostávalo do cieľa 23 kilometrov.Už v úvode sa do úniku dostala šestica jazdcov, Hansen, Dunne, Dougall, Duchesne a Van der Lijcke, ktorá zbierala body na vrchárskych i rýchlostných prémiách. Skupina utečencov si v jeden okamih vypracovala až šesťminútový náskok, potom však pelotón zrýchlil a 42 kilometrov pred cieľom pred posledným stúpaním na Horben strácal už iba dve a pol minúty. To už nebol vo vedúcej skupine Norman a tak vpredu spolupracovala iba pätica pretekárov.Tridsať kilometrov pred cieľom zdržal pelotón pád jedného z jeho členov, ale nemal výraznejší vplyv na dianie na trati. Naopak, 27 km pred cieľom strácal "balík" na päticu cyklistov už len 55 sekúnd. O dva kilometre ďalej už boli všetci jazdci pokope, no v klesaní sa dopredu dostala trojica Costa, Bakelants a Caruso, ktorá si vypracovala náskok vyše 20 sekúnd. Aj tento pokus bol však 5 km pred koncom zlikvidovaný a tak bolo zrejmé, že o víťazovi etapy sa rozhodne v záverečnom hromadnom špurte.Slovenský reprezentant Peter Sagan sa pred záverom držal okolo desiateho miesta, tesne pred cieľom ho však skupina jazdcov pred ním dokázala "zavrieť" a Sagan napokon došpurtoval na ôsmom mieste. Z triumfu sa tešil bývalý majster sveta Gilbert z tímu Quick Step. Küng prevzal dres lídra pretekov od víťaza prológu Austrálčana Rohana Dennisa, ktorý sa zaplietol do hromadného pádu.