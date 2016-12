Belgičan si sám pripravuje drevo na zimu, pohyb v prírode miluje

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. decembra (TASR) – Každý rok si sám spíli stromy, kmene spracuje a pripraví palivové drevo na zimu. Belgičan Serge Gurnade sa v úlohe pilčíka týmto spôsobom každý rok oddáva svojmu koníčku a pohyb v prírode by nevymenil za nič iné.Hoci snehu v Belgicku ešte takmer niet, mráz už neúprosne zalieza do kostí. Stromy dávno odhodili listy, príroda sa utíšila. Práve teraz je ideálny moment na spílenie stromu na palivové drevo.Netreba to hovoriť Sergeovi Gurnadovi z mestečka Nandrin na východe Belgicka, ktorý si sám kurivo pripravuje už roky. Aj tento rok si vybavil potrebné povolenia a vybral sa do lesa. Pohrúženého do práce ho zastihli reportéri belgickej televízie a rozhlasu RTBF.Serge má pilčícku techniku v malíčku, čo mu prácu uľahčuje. "" uviedol vitálny dôchodca. Kmene rozdelí na menšie časti, poštiepa ich a po vyschnutí je drevo pripravené do pece.Serge sa rozhodol pripravovať si palivové drevo sám najmä z finančných dôvodov. "" vysvetlil.Priznal ale aj to, že jednoducho miluje pohyb v lese. "" dodal dôchodca, ktorý je v lese každý týždeň už 35 rokov.