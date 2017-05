Belgičania cestujú za slnkom na pobrežie,pre moslimov sa začal ramadán

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. mája (TASR) – Dnešným úsvitom sa pre moslimov začal pôstny mesiac ramadán. Čelný predstaviteľ moslimskej komunity v Belgicku Salah Echallaoui povedal, že ho chce sláviť v pokoji a dialógu s belgickou spoločnosťou. Tá - využívajúc predĺžený víkend a neobvykle vysoké teploty - hojne cestuje za morom a slnkom na belgické pobrežie.Ramadán sa v Belgicku začal teplotami blízkymi 30 stupňom Celzia. Prvý deň pôstneho mesiaca moslimov je stanovený na základe pozorovania Mesiaca. Pripadá na úsvit po prvej noci, počas ktorej je po nove vidno kosáčik nového Mesiaca. Býva to spravidla prvá alebo druhá noc po nove.Ramadán sa na základe rozdielnych výsledkov pozorovania Mesiaca nemusí začať na celom svete v rovnaký deň. Tentoraz však Saudská Arábia i moslimovia vo Francúzsku a Belgicku dospeli k rovnakému výsledku. V Belgicku o dátume začiatku ramadánu rozhodla Teologická rada Výkonnej rady moslimov z Belgicka (EMB), informovala belgická televízia a rozhlas RTBF.Predseda EMB Salah Echallaoui uviedol, že "si praje, aby sa tento posvätný mesiac niesol v znamení pokoja, vzájomnej pomoci a dialógu medzi jednotlivými zložkami belgickej spoločnosti."Moslimovia počas ramadánu od úsvitu do zotmenia nesmú jesť, piť, fajčiť a byť sexuálne aktívni. Pôst neplatí pre deti, tehotné ženy a seniorov. Ramadán potrvá do 25. júna.No kým moslimovia začali mesiac odriekania a pôstu, ostatní obyvatelia Belgicka využívajú na máj neobvykle vysoké teploty a smerujú k moru. Využili štvrtkový kresťanský sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý je v Belgicku dňom pracovného pokoja. Mnohí Belgičania si teda spravili predĺžený víkend pri mori.Hotelieri na pobreží očakávajú príchod až pol milióna návštevníkov. Belgická železničná spoločnosť pridala mimoriadne vlaky do pobrežného mesta Ostende, napísala agentúra Belga.