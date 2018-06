Belgičania na MS v Rusku aj so zraneným Kompanym a jeho náhradníkom

Belgický futbalista Vincent Kompany diskutuje s rozhodcami, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Belgicka na MS v Rusku:



brankári: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool)

obrancovia: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Thomas Vermaelen (Barcelona), Thomas Meunier (Paríž Saint-Germain)

stredopoliari: Yannick Carrasco (Ta-lien I-fang), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tchien-ťin Čchüan-ťien)

útočníci: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (SSC Neapol)



náhradník: obranca Laurent Ciman (Los Angeles FC)

Brusel 4. júna (TASR) - Belgická futbalová reprezentácia pocestuje na majstrovstvá sveta do Ruska aj s Vincentom Kompanym, ktorého trápi zranenie slabín. To si privodil na začiatku druhého polčasu sobotňajšieho prípravného zápasu, v ktorom "červení diabli" remizovali s úradujúcimi majstrami Európy Portugalcami 0:0.Tréner Belgicka Roberto Martinez nominoval obrancu Los Angeles FC Laurenta Cimana ako rezervu, keby sa ukázalo, že Kompanyho zranenie mu nedovolí hrať na šampionáte. Kormidelník uviedol, že s finálnym rozhodnutím počká až do predvečera úvodného zápasu na MS s Panamou, ktorý Belgicko odohrá 18. júna.citovala Martineza agentúra DPA.V kádri chýba útočník Christian Benteke z anglického Crystal Palace, ktorý strelil v uplynulej sezóne len dva ligové góly. Na čele ofenzívy bude okrem hviezdneho Romelua Lukakua k dispozícii aj Michy Batshuayi, ktorému vyšla druhá polovica sezóny v drese Borussie Dortmund.povedal Martinez.Do záverečnej nominácie sa podľa predpokladov dostali Jan Vertonghen, Mousa Dembele, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne či Adnan Januzaj. Prekvapenie je nominácia Nacera Chadliho z West Bromu, ktorý odohral v uplynulej sezóne len päť ligových duelov a naposledy nastúpil 21. októbra.Belgičania si na turnaji v Rusku zahrajú okrem Panamy v G-skupine aj s Anglickom a Tuniskom.