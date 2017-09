Belgická polícia bude môcť pri zásahoch používať telové videokamery

Zásah americkej polície v meste Charleston. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Brusel 4. septembra (TASR) - Belgická polícia bude mať čoskoro možnosť používať pri svojich zásahoch tzv. telové videokamery (bodycams). Podľa tlačovej agentúry Belga to dnes potvrdila kancelária federálneho ministra vnútra Jana Jambona.Príslušný návrh zákona minulý rok prijala federálna vláda. Ako však pripomenula Belga, policajti budú môcť používať tento typ kamier až po tom, ako o tom informujú osoby prítomné na mieste zásahu, a iba počas trvania policajnej akcie.Predseda najsilnejšej politickej strany v Belgicku, Novej flámskej aliancie (N-VA), a starosta Antverp Bart de Wever v nedeľu pre televíznu stanicu VTM uviedol, že tento typ kamier by mala polícia dostaťUpozornil v tejto súvislosti na incident, ku ktorému došlo v piatok (1.9.) neskoro večer v antverpskej štvrti Borgerhout a počas ktorého boli dvaja policajti zranení v súboji so skupinou asi 150 mladých ľudí.Kancelária ministra vnútra dnes potvrdila, že zákon o telových videokamerách pre policajtov už schválila rada ministrov a pred odoslaním do parlamentu ho ešte skúma Štátna rada.Belgický kriminológ Brice De Ruyver v tejto súvislosti vyhlásil, že telové kamery môžu byť užitočné v zmysle poskytovania dôkazov pri policajných zásahoch, a dodal, že zároveň môžu slúžiť ako užitočný učebný materiál pri odbornej príprave budúcich policajtov.