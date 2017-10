Belgická polícia urobila 11 razií v súvislosti s útokmi z 22. marca

Belgická polícia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. októbra (TASR) - Špeciálne útvary belgickej polície dnes vo viacerých štvrtiach Bruselu uskutočnili 11 domových prehliadok. Tlačová agentúra Belga upozornila, že išlo o akciu spojenú s vyšetrovaním teroristických útokov z 22. marca 2016, ktoré si vyžiadali 32 obetí a vyše 300 zranených.Podľa údajov agentúry Belga sa policajti v rámci koordinovaných akcií zamerali na domy a byty v bruselských štvrtiach Anderlecht, Jette, Schaerbeek so silnou imigrantskou komunitou a tiež na obchod so stavebninami v centre Bruselu.Vyšetrovatelia teroristických útokov majú totiž podozrenie, že samovražední útočníci, ktorí sa vyhodili do vzduchu na letisku Zaventem a na stanici metra Maelbeek, nakúpili materiál na výrobu výbušnín práve v obchode so stavebným materiálom a potrebami pre domácnosť na Stalingradskej ulici v centre mesta.Séria dnešných policajných razií nevyústila do zhabania žiadnych zbraní ani výbušnín. Polícia zadržala štyri osoby, ktoré boli predvolané na vypočúvanie. Vyšetrovací sudca rozhodne, či je dôvod na ich ďalšie zadržanie.