Belgická polícia zadržala Španiela podozrivého z členstva v IS

Auto belgickej polície Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 27. septembra (TASR) - Španielska polícia dnes oznámila, že belgickí agenti zadržali Španiela podozrivého z riadenia teroristickej bunky, ktorá získavala a indoktrinovala členov pre džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Informuje o tom agentúra AP.Národná polícia uviedla, že 26-ročného muža marockého pôvodu zadržali dnes v meste Zaventem pri Bruseli. Podľa oznámenia ide o posledného z piatich členov bunky sídliacej v Belgicku, v ktorej bol tento muž hlavným poskytovateľom propagandistického materiálu. Bunka na stretnutia využívala jeho bydlisko a kaviarne.Rozbitá skupina vznikla podľa polície v roku 2014. Troch jej členov - vrátane brata teraz zadržaného podozrivého - zatkli v Španielsku v uplynulých dvoch rokoch a ďalší skončil vo väzbe v Maroku.Zadržaný španielsky občan udržiaval kontakty s bojovníkmi IS a dvakrát sa pokúsil cestovať do oblastí konfliktov, dodala Národná polícia. Následne sa sústredil na snahy svojej bunky o vyhľadávanie cieľov útokov v Belgicku.