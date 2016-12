Belgická tajná služba podozrieva desiatky vojakov z radikalizmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. decembra (TASR) – Približne 50 vojakov belgickej armády sleduje tamojšia vojenská tajná služba pre podozrenia z islamského radikalizmu a kriminality. Uviedol to svojej správe výbor pre kontrolu tajných služieb.Približne desiatka zo sledovaných vojakov údajne vyznáva salafizmus, ortodoxnú odnož sunnitského islamu so striktným výkladom moslimského práva šaría. Časť z nich mala byť aktívna v radikálnych islamských kruhoch.Ostatných sledovaných vojakov tajná služba podozrieva z kontaktov so zločineckými skupinami alebo krajne pravicovými hnutiami, informoval dnes belgický denník La Derniere Heure.Na základe belgickej ústavy nie je možné vojaka prepustiť z armády na základe jeho názorov, ale len vtedy, ak spácha trestný čin.Na vojenskú aj civilnú tajnú službu v Belgicku dohliada špeciálny výbor nazývaný "Comité R", ktorý o ich činnosti vydáva pravidelne správy. Členov tohto výboru vymenúva parlament.