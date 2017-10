Belgická vláda neposkytne Puigdemontovi žiadne osobitné láskavosti

Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont, archívna snímka archívna snímka Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. októbra (TASR) - Belgická vláda v utorok oznámila, že bude stále v kontakte so španielskymi úradmi, a to v súvislosti s pobytom odvolaného predsedu katalánskej vlády Carlesa Puigdemonta na belgickom území.Belgický premiér Charles Michel uviedol, že Puigdemont, ktorý pricestoval do Bruselu v predchádzajúci deň, nedostane žiadne osobitné služby či láskavosti.Michel napísal vo vyhlásení, žeBelgická vláda trvá na tom, že nijako nepovzbudzovala Puigdemonta, aby prišiel do Belgicka. Premiér Michel uviedol, že Puigdemont nie je v Belgickubelgickej vlády.Odvolaný katalánsky líder máako každý iný európsky občan,, dodal Michel vo vyhlásení.Michel doplnil, že o Puigdemontovej prítomnosti v Belgicku ho informovali v pondelok a že jeho vláda opakovanePuigdemont na utorkovej tlačovej konferencii v Bruseli povedal, že nemá v pláne požiadať v Belgicku o azyl a do vlasti sa vráti, keď už mu to budú dovoľovať podmienky - teda hneď, ako bude mať záruky, že v Španielsku bude mať spravodlivý súdny proces. Puigdemont dodal, že do Bruselu pricestoval ako do sídla hlavných inštitúcií Európskej únie, a nie ako do hlavného mesta Belgicka.Puigdemont patrí medzi tých predstaviteľov Katalánska, ktorých ústredná španielska vláda v Madride v sobotu 28. októbra odvolala v súvislosti s politickými udalosťami v severovýchodnom regióne - po tom, čo poslanci katalánskeho parlamentu v piatok hlasovali za nezávislosť regiónu od zvyšku Španielska.Centrálna vláda v Madride teda zaviedla priamu kontrolu nad regiónom - odvolala katalánsku vládu aj s jej lídrom Puigdemontom, rozpustila tamojší parlament a vyhlásila predčasné voľby v Katalánsku na 21. decembra.Španielsky generálny prokurátor José Manuel Maza vzniesol v pondelok obvinenia zo vzbury, protištátnej činnosti a zneužitia verejných financií proti Puigdemontovi a ďalším členom jeho regionálneho kabinetu. Za tieto trestné činy ich môžu na základe španielskych zákonov odsúdiť na dlhé tresty väzenia - na 30, 15 a 6 rokov. Generálny prokurátor nechal otvorenú aj možnosť umiestniť obvinených do vyšetrovacej väzby, napísali španielske médiá.Puigdemont medzitým oznámil, že prijme výsledky blížiacich sa regionálnych volieb, a odmietol fámy, že separatisti budú voľby bojkotovať. Toto jeho oznámenie označil v utorok predstaviteľ španielskej vlády v regióne Enric Millo za, pretože ide o krok smerujúci k návratu do normálu a k demokratickej zákonnosti v Katalánsku.Millo povedal, že decembrové voľby umožnia MadriduPriama kontrola Madridu nad Katalánskom zatiaľ prebieha hladko, povedal Millo. Podľa jeho slov verejní zamestnanci v katalánskych inštitúciách túto situáciu nebojkotujú.dodal Millo.