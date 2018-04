Belgické firmy predali do Sýrie chemikálie využiteľné na výrobu sarinu

Sýria, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. apríla (TASR) - Belgické úrady prešetrujú podozrenie, že tri belgické spoločnosti predávali do Sýrie rôzne chemikálie, medzi ktorými bol i komponent využiteľný aj na výrobu plynu sarin. S odvolaním sa na zistenia časopisu Knack o tom informovala televízia RTBF.Belgické firmy mali na vývoz povolenie belgických colných úradov, ktoré tak nezohľadnili zákaz platný od roku 2014, dodala RTBF.Podľa Knacku sa od mája 2014 do decembra 2016 uskutočnilo 24 sporných dodávok.Do transakcie sú zapletené tri firmy z Antverp: A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs a Danmar Logistics, ktorých činnosť teraz prešetrujú belgické justičné orgány. Po júli roku 2013 táto trojica firiem do Sýrie a Libanonu vyviezla desiatky ton zakázaných chemických látok. Niektoré z nich, napr. takých ako izopropanol, môžu byť použité na výrobu chemických zbraní vrátane plynu sarin.Na vývoz chemických produktov do Sýrie bol pritom od roku 2013 - vzhľadom na občiansku vojnu - potrebný osobitný súhlas. Belgické médiá v tejto súvislosti konštatovali, že belgické colné úrady tak v tomto prípadezákaz vydaný Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW).Belgické colné úrady sa medzičasom v tejto kauze obrátili na justičné orgány. Súdny proces sa začne 15. mája pred súdom v Antverpách.Dotknuté belgické spoločnosti sa bránia, že obchodovali so sýrskymi a libanonskými súkromnými firmami, ktoré vyrábajú najmä farby, laky a chladiace kvapaliny.V roku 2014 špecialisti OPCW v Sýrii zlikvidovali 120 ton izopropanolu, dodala RTBF.