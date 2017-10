Belgické úrady obžalovali ďalšieho muža z účasti na útokoch v Bruseli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. októbra (TASR) - Belgické úrady obvinili ďalšieho muža z terorizmu v súvislosti s vlaňajším bombovým útokom na letisku a na stanici metra v Bruseli, informuje agentúra AP.Prokuratúra dnes vyhlásila, že 39-ročný belgický občan Brahim T. bol obžalovaný z "účasti na aktivitách teroristickej skupiny, z teroristickej vraždy a z pokusu o teroristickú vraždu", a to ako priamy účastník alebo komplic.Pred bruselský súd ho postavia do piatich dní.Od samovražedných bombových útokov, ktoré sa odohrali na letisku Zaventem a na stanici metra Maelbeek, je Belgicko v stave najvyššej pohotovosti. Útoky z 22. marca 2016 si vyžiadali dovedna 32 mŕtvych a vyše 300 zranených.Špeciálne útvary belgickej polície v utorok vo viacerých štvrtiach Bruselu uskutočnili 11 domových prehliadok v spojitosti s vyšetrovaním týchto teroristických útokov.Policajti sa v rámci koordinovaných akcií zamerali na domy a byty v bruselských štvrtiach Anderlecht, Jette, Schaerbeek so silnou imigrantskou komunitou a tiež na obchod so stavebninami v centre hlavného mesta.