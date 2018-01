Belgickí colníci mali v pondelok bohaté úlovky prevážaných drog

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. januára (TASR) - Bruselským colníkom na medzinárodnom letisku Zaventem sa podaril, keď v pondelok zadržali zásielku kokaínu vážiacu 12,7 kilogramu. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Belga.Colníci zadržali 28-ročnú britskú štátnu príslušníčku, ktorá v pondelok popoludní pricestovala na letisko v Bruseli na palube letu z Montego Bay na Jamajke. Zásielka kokaínu bola ukrytá v jej batožine.Podľa údajov polície bola droga skrytá v niekoľkých baleniach múky. Ženu zadržali a odovzdali vyšetrovaciemu sudcovi za nelegálne držanie a dovoz omamných látok.V rovnaký deň colné úrady v Bruseli zaistili aj 4,4 kilogramu heroínu, ktorý objavili v batožine 50-ročnej Američanky. Tá do Belgicka pricestovala na palube lietadla z Maputa v Mozambiku s medzipristátím v katarskej Dauhe. Heroín bol rozdelený do viacerých balíčkov ukrytých v jej príručnej batožine.Aj druhú zadržanú ženu odviedli na vypočutie pred vyšetrujúceho sudcu z dôvodu nelegálneho držania a dovozu omamných látok.