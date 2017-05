Belgickí moslimovia odmietajú zákaz rituálneho zabíjania zvierat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. mája (TASR) - Výkonná rada moslimov z Belgicka (EMB) upozornila dnes najvyšší správny súd krajiny, že jeho predstavitelia by mali konzultovať s moslimskou obcou pred záverečným hlasovaním o vyhláške, ktorá ustanovuje zákaz rituálneho zabíjania zvierat bez ich predošlého omráčenia. Rovnaký podnet podala minulý týždeň v piatok aj Ústredná židovská správa v Belgicku.Belgická televízna stanica RTBF uviedla, že predseda EMB Salah Echallaoui upozornil, že moslimovia v Belgicku majú vážne pochybnosti o tejto vyhláške - či je v súlade so slobodným výkonom náboženských obradov, ktoré zaručuje belgická ústava a tiež Európsky dohovoru o ľudských právach.Echallaoui vo svojom stanovisku spresnil, že pri takejto "citlivej" téme treba prijímať všetky potrebné opatrenia, vrátane hľadania rovnováhy medzi dobrými životnými podmienkami zvierat a slobodou náboženského vyznania.Židia a moslimovia sa pri porážke zvierat riadia zvyklosťami svojej viery, ktorá im nariaďuje presný spôsob usmrtenia zvieraťa a konzumáciu jeho mäsa.Smernica EÚ o pravidlách porážky zvierat definuje, že všetky zvieratá musia byť pred porážkou omráčené. Výnimkou sú práve náboženské spôsoby usmrtenia zvierat, pri ktorých je zvieraťu podrezaný krk a zomiera na vykrvácanie. V krajinách EÚ sa však množia hlasy aktivistov za práva zvierat, podľa ktorých sú spôsoby prípravy mäsa, ktoré zodpovedajú požiadavkám islamu (halál) a judaizmu (kóšer), nehumánne a mali by byť zakázané.V Belgicku túto tému 5. mája presadil Výbor pre životné prostredie valónskeho parlamentu. Valónski poslanci navrhli text vyhlášky, ktorou sa od 1. júna 2018 zakazuje porážka zvierat bez predchádzajúceho omráčenia, s ustanovením prechodného obdobia pre rituálne porážky do 1. septembra 2019.