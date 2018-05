Belgickí poslanci budú rokovať o dekriminalizovaní interrupcií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. mája (TASR) - Poslanci belgického parlamentu v stredu učinili výrazný krok smerom k dekriminalizovaniu interrupcií po tom, ako sa väčšina zákonodarcov rozhodla začať diskusiu o vyňatí tohto úkonu z trestného zákonníka.Predmetnému kroku predchádzal rozsiahly prieskum verejnej mienky, v ktorom Belgičania vyslovili podporu tomu opatreniu. Belgicko tak nasleduje príklad Francúzska a Luxemburska, informoval denník The Guardian.V Belgicku - podobne ako v Anglicku a vo Walese - je stále trestné a trestateľné väzením podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva mimo nariadení stanovených štátom. V roku 1990 boli legalizované interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, s povinnou šesťdňovou dobou na rozmyslenie si tohto kroku.Všeobecne sa predpokladá, že dekriminalizovanie interrupcií podporí aj väčšina opozičných parlamentných strán, bude však na koaličnej vláde, aby poskytla čas na hlasovanie o danej legislatíve. Mohlo by sa tak stať už v júli.Vzhľadom na súčasné legislatívne obmedzenia cestuje približne 500 belgických žien ročne do susedného Holandska na príslušnú procedúru, podotýka britské médium.