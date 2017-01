Belgicko a Holandsko vytvoria fond na podporu interrupcií

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. januára (TASR) – Belgicko a Holandsko vytvoria fond na financovanie medzinárodných mimovládnych organizácií vykonávajúcich a podporujúcich interrupcie, oznámil belgický minister pre spoluprácu a rozvoj Alexander de Croo. Dvojica štátov tým reaguje na dekrét prezidenta USA Donalda Trumpa zakazujúci financovanie takýchto organizácií z verejných zdrojov.uviedol belgický minister. Vyjadril pritom obavy, že Trumpovo rozhodnutie vyústi do vykonávania interrupčných zákrokov v nebezpečných podmienkach ohrozujúcich život, informovala belgická televízia RTBF.Belgicko a Holandsko dúfajú, že vo svojej iniciatíve nezostanú osamotené.zhrnul de Croo.Trump podpísal uvedený dekrét v pondelok. Jeho rozhodnutie postihne aj Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo (IPPF) so sídlom v Londýne, ktorá je financovaná mnohými vládami sveta, Európskou komisiou i OSN. Ten istý dekrét podpísal po nástupe do prezidentského úradu v roku 2001 aj George Bush mladší. IPPF vtedy prišla o pätinu svojich príjmov.