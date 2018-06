Belgicko chce proti Tunisku rozhodnúť čo najskôr

Belgický hráč Romelu Lukaku (vľavo v strede) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase základnej G-skupiny MS 2018 vo futbale Belgicko - Panama v Soči 18. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

G-skupina, 2. kolo:



Belgicko - Tunisko, sobota 23. júna, 14.00 SELČ, Moskva (Spartak štadión)



hlavný rozhodca: Marrufo (USA)



predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, Hazard



Tunisko: Ben Mustapha - Meriah, Ben Yousef, Bronn, Haddadi - Sassi, Skhiri, Badri - Ben Youssef, Khazri, Sliti



Tabuľka G-skupiny:



1. Belgicko 1 1 0 0 3:0 3



2. Anglicko 1 1 0 0 2:1 3

--------------------------------

3. Tunisko 1 0 0 1 1:2 0



4. Panama 1 0 0 1 0:3 0

Moskva 23. júna (TASR) - "Červení diabli" vstúpili do turnaja víťazstvom 3:0 nad Panamou, no na góly proti outsiderovi G-skupiny museli čakať až do druhého polčasu. Belgičania nechcú nechať vo svojom druhom vystúpení na futbalových MS 2018 nič na náhodu a duel s Tuniskom rozhodnúť čo najskôr. Severoafričania im však nedarujú nič zadarmo a ak sa chcú stať prvými hráčmi svojej krajiny, ktorí na šampionáte postúpia do vyraďovacích bojov, potrebujú bodovať.Belgičania majú veľmi talentovaný tím, ktorý niesol na posledných dvoch záverečných turnajoch MS sa ME označenie "čierny kôň" turnaja. Pred štyrmi rokmi v Brazílii i pred dvomi na EURO vo Francúzsku skončil vo štvrťfinále. Teraz by sa zverenci trénera Roberta Martíneza chceli dostať ďalej a nechýba im sebavedomie.povedal obranca Thomas Meunier.Belgičania odštartovali v pondelok proti defenzívnej Paname pomalšie a dlhšie sa nevedeli presadiť. Nakopol ich gól z voleja od Driesa Mertensa krátko po prestávke, ďalšie dva pridal kanonier Romelu Lukaku po hlavičke a lobe.potešil sa po prvom zápase Martinez.uviedol pre agentúru AP.Prípadné víťazstvo Belgičanov na štadióne Spartaka Moskva by ich posunulo veľmi blízko k postupu do vyraďovacích bojov. Triumf či remíza Anglicka v nedeľu s Panamou, by ich prienik medzi najlepších šestnásť spečatila.Tunisko sa prvýkrát predstavilo na MS v ére samostatnosti presne pred 40 rokmi v Argentíne, no ani jeho ďalšie tri účasti mu nevyniesli prienik zo základnej skupiny. Ak chce pomýšľať na postup, musí proti Belgicku mieriť za tromi bodmi, no i jeden by ho teoreticky ešte udržal v hre. Proti nemu však stojí história. "Orli z Kartága" zaznamenali jediné víťazstvo na MS ešte pri svojom premiérovom zápase v roku 1978 nad Mexikom 3:1, odvtedy ťahajú sériu dvanástich stretnutí bez triumfu, pričom dosiahli štyri remízy, na každom turnaji jednu. V roku 2002 získali bod práve s Belgickom (1:1).Tréner Nabil Maaloul nemôže v sobotňajšom stretnutí počítať so zraneným brankárom Mouezom Hassenom, pre ktorého sa turnaj už skončil. Na jeho miesto by mal nastúpiť Farouk Ben Mustapha. Oussama Haddadi by mal na ľavej obrane nahradiť Aliho Maaloula. Podľa kormidelníka N. Maaloula by sa jeho zverenci mohli proti Belgicku presadiť vďaka rýchlym brejkom.povedal pre tuniskú televíznu stanicu Al-Watania.Duel na moskovskom Spartak štadióne má výkop v sobotu o 14.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Jair Marrufo z USA. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.