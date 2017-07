Belgicko hľadá spôsob, ako zákonne odškodniť obete terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. júla (TASR) - Obete teroristických útokov v Belgicku budú mať osobitný právny štatút. Tamojší parlament schválil návrh zákona, ktorý vytvára tzv. štatút národnej solidarity, a to pre účinnejšie riešenie sťažností zo strany združení obetí terorizmu. Tieto občianske združenia tvrdia, že osoby zasiahnuté terorizmom musia čeliť ťažkopádnym administratívnym postupom a neochote poisťovní, ktoré majú vyplatiť odškodné.Nový právny štatút by mal uľahčiť život preživším obetiam teroristických útokov, ako aj pozostalým po tých, čo tieto útoky neprežili.Schválený zákon podľa správ televíznej stanice RTBF predpokladá, že obete útokov budú dostávať pravidelnú finančnú pomoc, príbuzní po tých, čo pri útokoch zahynuli, dostanú odškodné a štát spätne uhradí všetky náklady spojené s lekárskym ošetrením a psychologickými konzultáciami.RTBF upozornila, že združenia zastupujúce záujmy obetí teroristických útokov s predloženým návrhom zákona neboli spokojné. Združenie Life 4 Brussels ľutuje, že v Belgicku neexistuje kompenzačný fond podobný tomu, aký vznikol vo Francúzsku. Združenie upozornilo na určitú diskrimináciu, keďže pomoc prostredníctvom štatútu solidarity podľa neho "menej výhodná" než odškodnenie obetí, ktoré boli poistené.Ďalšie združenie obetí terorizmu V-Europe je zdržanlivejšie vo vyjadreniach a odkázalo, že chce znenie zákona najskôr podrobne preskúmať. Zavedenie osobitného právneho štatútu však víta, lebo je to lepšie ako doterajší stav.