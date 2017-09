Belgicko-holandský lesbický pár sa rozhodol pre sobáše v 22 krajinách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel 22. septembra (TASR) - Belgicko-holandský lesbický pár umelkýň sa rozhodol uskutočniť sobáš v každej krajine sveta, ktorá umožňuje zväzky osôb rovnakého pohlavia. Cieľom Fleur Pieretsovej a Julian Boomovej je týmto netradičným projektom zvýšiť povedomie verejnosti o právach komunity LGBTI (lesby, gejovia, bisexuáli a transrodoví jedinci). Uviedla to dnes tlačová agentúra Belga.Prvý z plánovaných sobášov umeleckej dvojice so spoločnou prezývkou "FJ. Pierets" sa uskutočnil v stredu v New Yorku. Dvojica aktivistiek v prospech práv komunity LGBTI sa o deň neskôr stretla s belgickým ministrom pre rozvojovú spoluprácu Alexandrom De Croom, ktorý sa v New Yorku zúčastňoval na podujatiach spojených s Valným zhromaždením OSN, aby vysvetlila a zmedializovala svoje konanie.Belgicko patrí medzi krajiny, ktoré sa aktívne angažujú v prospech práv členov komunity LGBTI.Nebol to však ich prvý sobáš, umelkyne sa stali oficiálne párom v roku 2012 v Belgicku, tri roky žili v Španielsku a súčasne pôsobia v New Yorku. Spolu sa rozhodli pre "Projekt 22", čiže sobáš v každej z 22 krajín sveta, ktoré povoľujú manželské zväzky osobám rovnakého pohlavia.Po sobáši v New Yorku majú umelkyne namierené do Argentíny, Uruguaja, Brazílie, Kolumbie, Mexika a Kanady. Z krajín EÚ si sobáš zopakujú v Belgicku, potom svoj zväzok potvrdia v Dánsku, Fínsku Holandsku, Írsku, Luxembursku, na Malte, v Nemecku, Portugalsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku a Švédsku. To isté urobia aj v Nórsku, ktoré nie je členom EÚ, a do konca októbra chcú svoj projekt dokončiť sobášmi v Juhoafrickej republike a na Novom Zélande.Fleur a Julian už naznačili, že po dokončení tohto projektu chcú vydať knihu a pripraviť dokumentárny film s cieľom podporiť zavádzanie tolerantnej legislatívy voči komunite LGBT aj v iných štátoch sveta.