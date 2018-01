Belgicko poskytne UNRWA finančnú pomoc vo výške 19 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. januára (TASR) - Belgicko poskytne okamžitú finančnú pomoc vo výške 19 miliónov eur Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Reaguje tak na výzvu UNRWA, ktorý v najbližších dňoch spustí celosvetovú zbierku peňažných prostriedkov po tom, ako desiatky miliónov dolárov zadržal americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP.Belgický vicepremiér Alexander De Croo v stredu uviedol, žeDe Croo tiež povedal, že reaguje na globálnu kampaň UNRWA, ktorou chce organizácia po znížení finančnej pomoci z USA získať peňažné prostriedky.Suma 19 miliónov eur je alokácia Belgicka na tri roky, ale keďže UNRWA potrebuje pomoc ihneď, táto čiastka bude "vyplatená okamžite", dodala kancelária vicepremiéra.USA poskytnú úradu UNRWA v tomto roku pomoc vo výške 60 miliónov dolárov, avšak vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov je zmrazené a bude podliehať "ďalšiemu zvažovaniu", povedala v utorok hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Heather Nauertová.Podľa agentúry AP sú USA hlavným darcom pre UNRWA. Ak by svoju pomoc ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.UNRWA podporuje približne päť miliónov Palestínčanov v Jordánsku, Sýrii, Libanone a na palestínskych územiach. Počas arabsko-izraelského konfliktu v roku 1948 opustilo svoje domovy alebo muselo utiecť viac ako 700.000 Palestínčanov. UNRWA taktiež podporuje ich potomkov.Trumpovým spojencom vo veci kritického prístupu k UNRWA je izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý začiatkom januára deklaroval, žea existencie "naratívu o tzv. práve na návrat, ktorého skutočným cieľom je zničenie izraelského štátu".Izraelský premiér vo svojom vyhlásení navrhol zrušiť UNRWA a jeho aktivity zveriť Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Upozornil tiež, že Palestínčania sú jediným národom, ktorý má vlastnú organizáciu na pomoc utečencom, zatiaľ čo o všetkých ostatných utečencov sa stará UNHCR.