Belgicko prisľúbilo podporu mierovému dialógu v Líbyi

Belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. februára (TASR) - Belgicko podporuje vládu národnej jednoty v Líbyi a vyzýva tamojšie znepriatelené strany k priamemu dialógu s cieľom stabilizovať politickú situáciu v tejto krajine. Uviedol to dnes belgický vicepremiér a minister zahraničných vecí Didier Reynders po stretnutí s premiérom líbyjskej vlády národnej jednoty Fájizom Sarrádžom.Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti pripomenula, že Líbya sa stále nachádza v nestabilnej politickej a bezpečnostnej situácii. Vláda národnej jednoty, uznávaná medzinárodným spoločenstvom, má kontrolu iba nad západnou časťou územia Líbye. Východnú, najväčšiu časť krajiny zase ovláda vplyvný generál Chalífa Haftár, ktorý sa štylizuje do úlohy hlavného bojovníka voči islamským radikálom.oznámil Reynders.Sarrádž po stretnutí s belgickým vicepremiérom vyhlásil, že jeho vláda národnej jednoty chce dosiahnuť to, aby všetky súperiace tábory v Líbyi vstúpili do politických rozhovorov o budúcnosti krajiny.