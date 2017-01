Belgicko sa pripravuje na veternú smršť, hrozia záplavy

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Brusel 12. januára (TASR) – Belgické pobrežie sa pripravuje na príchod veternej smršte. Na pokyn regionálnej samosprávy začala civilná ochrana pripravovať 30.000 vriec s pieskom pre prípad záplav. Pre nárazový vietor sa zatvorili brány parkov a lesoparkov v Bruseli.skonštatoval správca prímorskej belgickej provincie Západné Flámsko Carl Decaluwé. Vyzval ľudí, aby radšej na pobrežie nechodili, a doplnil, že v súčasnosti je zakázané vstupovať do mora a prechádzať sa po hrádzach či vlnolamoch.Flámske úrady odmietli, že by hrozil podobný scenár ako pri víchrice v roku 2013, keď muselo byť niekoľko okresov evakuovaných a v meste Brugy museli spustiť krízový plán. Informáciu priniesol belgický denník Le Soir.Veterná smršť sa dnes večer a v nočných hodinách preženie aj cez Brusel. Nárazy vetra môžu podľa meteorológov presahovať rýchlosť 80 kilometrov za hodinu. Úrady preto zatvorili miestne parky a lesoparky. Parky, ktoré nie je možné zatvoriť, budú mať pred vchodmi vyvesené varovania a v ich okolí sa budú pohybovať strážnici, aby informovali verejnosť.Úrady Bruselčanom odporučili nepribližovať sa počas silného vetra k parkom a predovšetkým k stromom, z ktorých sa pri nárazoch vetra môžu odlomiť vetvy, informoval denník Le Soir. Parky znova otvoria pre verejnosť v piatok predpoludním poavizoval príslušný mestský úrad.Výstrahu pred silným vetrom, platnú od dnešného večera (22.00 h) do piatkového rána (09.00 h), vydal belgický Kráľovský meteorologický ústav (KMI). Nárazy vetra s rýchlosťou 70-90 kilometrov za hodinu budú sprevádzať zrážky, na väčšine územia snehové.