Belgicko upravilo svoj režim odporúčaní pred vycestovaním do USA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. januára (TASR) - Belgicko pri cestách do Spojených štátov amerických upravilo svoj režim odporúčaní pre osoby s dvojitým občianstvom, ak ich druhý pas bol vydaný jednou zo siedmich krajín, ktorých občania majú podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa dočasný zákaz vstupov do USA.Tlačová agentúra Belga upozornila, že ministerstvo zahraničných vecí Belgicka vyzýva všetky osoby, ktoré chcú z tejto krajiny odcestovať do USA a majú dvojakú štátnu príslušnosť, aby najprv skontaktovali konzulárne úrady USA v Bruseli a získali potrebné informácie o možnosti vstupu na americké územie.Odporúčanie sa týka osôb, ktoré majú aj občianstvo jednej z nasledovných siedmich krajín: Sýria, Irán, Sudán, Líbya, Somálsko, Jemen a Irak. Občania týchto štátov majú dočasný zákaz vstupu na územie Spojených štátov.