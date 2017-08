Belgicko v rámci OECD len slabo priťahuje kvalifikovaných migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. augusta (TASR) - Belgicko ani zďaleka nepatrí medzi popredné európske krajiny, ktoré dokážu prilákať vysokokvalifikovaných migrantov. Podľa tlačovej agentúry Belga to naznačila dnes zverejnená medzinárodná porovnávacia štúdia berlínskeho Ústavu ekonomickej práce.Štúdia naznačila všeobecne nízky podiel vysoko kvalifikovaných migrantov - okolo 24 percent z celkového počtu migrantov prichádzajúcich do krajín EÚ a OECD. Tento podiel sa za posledné desaťročie (2001-2011) nezvýšil.Prieskum ukázal, že najviac vysokokvalifikovaných migrantov dokážu pritiahnuť Kanada (55 percent), Spojené kráľovstvo (48 percent) a Austrália (43 percent). Spomedzi krajín EÚ je to najmä Írsko (39 percent). V Holandsku a vo Francúzsku je pomer okolo 24 percent, kým v Nemecku len 19 percent.Príťažlivosť krajiny pre príchod vysokokvalifikovaných migrantov určujú podľa štúdie tri zásadné faktory: výška priemernej mzdy, angličtina ako dorozumievací jazyk a nízke priemerné daňové zaťaženie. Belgicko má podľa agentúry Belga pomerne zlé vyhliadky v porovnaní s ostatnými krajinami OECD.V Belgicku by podľa tejto štúdie malo byť v roku 2030 vyše 40 percent vysokokvalifikovanej pracovnej sily, pričom podiel nedostatočne kvalifikovaných odborníkov by mal klesnúť pod hranicu 20 percent.