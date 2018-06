Belgicko zdolalo na MS Panamu rozdielom triedy, Lukaku dal dva góly

Momentka zo zápasu MS Belgicko - Panama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

G-skupina, 1. kolo:

Belgicko - Panama 3:0 (0:0)

Góly: 69. a 75. Lukaku, 47. Mertens, ŽK: Meunier, Vertonghen, De Bruyne - Davis, Barcenas, Cooper, Murillo, Godoy. Rozhodcovia: Sikazwe (Zamb.) - Dos Santos (Angola), Siwela (JAR)



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel (90. Chadli), Carrasco (74. Dembele) - Mertens (T. Hazard), Lukaku, E. Hazard

Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gomez - Barcenas (63. G. Torres), Cooper, Godoy, J. Rodriguez (63. Diaz) - Perez (74. Tejada)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 18. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili v pondelňajšom zápase G-skupiny MS 2018 nad Panamou 3:0. Na Olympijskom štadióne Fišt v Soči rozhodli v druhom polčase belgickí útočníci Dries Mertens a dvojgólový Romelu Lukaku.V základnej zostave panamského debutanta nastúpil aj obranca Eric Davis (FC DAC 1904 Dunajská Streda), jediný zástupca slovenskej Fortuna ligy na šampionáte.V pondelok o 20.00 SELČ je na programe druhý zápas skupiny medzi Tuniskom a Anglickom. Belgičania sa v sobotu 23. júna v 2. kole základnej fázy stretnú s Tuniskom v Moskve (14.00), Angličania na ďalší deň o 14.00 h s Panamou (Nižnij Novgorod).V prvom polčase sa hralo takmer výlučne iba na panamskú bránku. Belgický favorit kontroloval priebeh, mal výrazne väčšie držanie lopty a vypracoval si aj niekoľko šancí. Gólovo sa však v úvodnej 45-minútovke nepresadil. V 7. minúte Mertensovu strelu vyrazil Penedo, o päť minút E. Hazard po zbabranej malej domov od Torresa trafil len bočnú sieť. V 19. minúte opäť Mertens po signáli z rohového kopu trafil zasa bočnú sieť a o dve minúty Torres v poslednej chvíli odvrátil pred Lukakuom. Panama sa koncentrovala najmä na defenzívu, smerom do ofenzívy bola neškodná. V 38. minúte zakončil po dravom prieniku z pravej strany v dobrej pozícii E. Hazard, Penedo opäť výborne zareagoval a loptu vyrazil.Čo sa nepodarilo "červeným diablom" v prvom dejstve, dokázali hneď v 47. minúte. K Mertensovi sa v šestnástke dostala na dvakrát odvrátená lopta a ten luxusnou strelou priamym priehlavkom z voleja oblúkom vystavil Peneda do pozície štatistu. O päť minút tesne z priameho kopu minul panamskú bránku De Bruyne. Stredoameričania mohli vyrovnať v 54. minúte, po prihrávke za obranu sa do zakončenia dostal Murillo, ale skvele vybehol Courtois a spoluhráčov zachránil výborným zákrokom. Panama zvýšila obrátky, ale jej súper hru aktívne kontroloval a upokojujúci druhý gól strelil hlavou v 69. minúte Lukaku po centri De Bruyneho. Zverenci španielskeho trénera Roberta Martineza aj v ďalších fázach hrali uvoľnene a v 75. minúte po bleskovej akcii E. Hazard vysunul Lukakua, ktorý rutinérsky zakončil oblúčikom ponad vybiehajúceho Peneda. Výber kolumbijského kouča Hernana Gomeza sa v závere síce pokúšal o čestný gól, ale belgická defenzíva ho bez veľkých problémov udržala na dištanc a favorit vstúpil do 21. MS víťazne.