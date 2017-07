Belgicko zriadilo na troch železničných staniciach bezpečnostné brány

Na snímke belgickí vojaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. júla (TASR) - V Belgicku už fungujú tri bezpečnostné brány na hlavných železničných staniciach, cez ktoré premávajú vlaky do zahraničia. Ide o nové opatrenie, ktoré má úradom pomôcť pri boji proti terorizmu.Cestujúci môžu byť vystavení náhodným kontrolám na stanici Gare du Midi v Bruseli, cez ktorú premávajú vlaky smerom do Londýna a Amsterdamu, na hlavnej železničnej stanici v Antverpách a tiež na železničnej stanici Liege-Guillemins na juhu krajiny, cez ktorú prechádzajú rýchlovlaky smerom do Nemecka.Náhodne vybraní cestujúci, ktorí nastupujú do medzinárodných vlakov, alebo osoby, ktoré sa zdajú podozrivé policajtom či príslušníkom železničnej bezpečnosti (Sécurail), budú odvedení do špeciálnej miestnosti vybavenej "bezpečnostnými bránami" a skenermi s röntgenovými lúčmi.uviedol federálny minister vnútra Jan Jambon, ktorého slová citovala televízna stanica RTBF.Nové bezpečnostné zariadenia pribudli na troch belgických železničných staniciach necelé dva roky po tom, ako v auguste 2015 terorista marockého pôvodu Ayoub El Khazzani v rýchliku Thalys z Amsterdamu do Paríža začal strieľať na cestujúcich vo vlaku, pričom vážne zranil jednu osobu.Belgické úrady okrem troch bezpečnostných brán, ktoré začali skúšobne fungovať od 14. júla a ktoré aj s náborom nového personálu na ich obsluhu stáli okolo 15,7 milióna eur, nainštalovali aj dodatočných 400 bezpečnostných kamier schopných rozpoznávať ľudské tváre.Federálny minister dopravy Francois Bellot pre médiá uviedol, že za necelý týždeň bolo pomocou nových zariadení skontrolovaných okolo 3000 kusov batožiny, pričom v dvanástich "problematických" prípadoch zasahovala polícia. Odmietol však prezradiť ďalšie detaily okolo podozrivej batožiny.