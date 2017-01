Belgický islamista odmietol kooperovať tajnými, teraz sa bojí o život

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. januára (TASR) – Väznený belgický islamistický radikál Fouad Belkacem vyhlásil, že ho tajná služba presviedčala, aby s ňou spolupracoval. Radikál odsúdený za verbovanie bojovníkov do Sýrie tvrdí, že to odmietol, a preto čelí procesu zbavovania belgického občianstva.uviedol Fouad Belkacem v rozhovore pre flámsky týždenník Humo, ktorý cituje belgická televízia a rozhlas RTBF. Pravdivosť informácie si RTBF potvrdila u nemenovaného zdroja z uvedenej tajnej služby.uviedol väznený radikál.Belkacem sa teraz obáva, že rozhodnutie nespolupracovať s tajnou službou by ho mohlo stáť život. Má strach, že keby prišiel o občianstvo, Belgicko by ho vydalo do rodného Maroka, kde by za svoje kritické protivládne názory mohol čeliť trestnému stíhaniu, alebo by sa stal obeťou atentátu.uviedol odsúdený islamista. Prístup belgických úradov k cudzincom a fakt, že ho chcú zbaviť občianstva, označil za rasizmus, uviedla RTBF.Fouad Belkacem stál v minulosti na čele organizácie Sharia4Belgium (šaría pre Belgicko), ktorá verbovala mladých bojovníkov do Sýrie. Súd ju vlani označil za teroristickú organizáciu snažiacu sa ozbrojeným bojom zvrhnúť demokraciu v Belgicku a založiť islamský štát.Belkacem za verbovanie bojovníkov a vedenie organizácie dostal 12 rokov za mrežami. V súčasnosti si tento trest odpykáva v špeciálnom krídle väznice pre teroristov v meste Hasselt na východe Belgicka.