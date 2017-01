Belgický minister vnútra chce obnoviť dôveru v inštitúcie cez reformy

Belgický minister vnútra Jan Jambon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. januára (TASR) – Výsledky reforiem by mohli obnoviť dôveru Belgičanov v štátne inštitúcie a demokraciu, uviedol dnes belgický minister vnútra Jan Jambon. Týmito slovami zareagoval na výsledky rozsiahleho prieskumu verejnej mienky, v ktorom väčšina opýtaných uviedla, že demokracia a jej inštitúcie dobre nefungujú.okomentoval výsledky sondáže Jambon.Dôveru občanov v inštitúcie by podľa neho mohli obnoviť výsledky reforiem, na ktoré si ale treba niekedy počkať.povedal minister. Vláda aktuálne pracuje aj na daňovej reforme, uviedol pre belgický denník Le Soir.Až 70 percent opýtaných si v prieskume prialo "vládu pevnej ruky", ktorá opäť nastolí poriadok. Väčšina respondentov, až 63 percent, uviedla, že súčasný politický systém zlyháva. Len tretina opýtaných si myslí, že demokracia funguje dobre. Politickým stranám tentoraz prejavilo dôveru iba deväť percent opýtaných.Cieľom prieskumu s názvom Noir Jaune Blues bolo zistiť, ako sa zmenili názory Belgičanov za uplynulých 20 rokov. Objednal si ho belgický denník Le Soir, televízia a rozhlas RTBF a nadácia Ceci n’est pas une crise (Toto nie je kríza). Je to zopakovanie prieskumu z roku 1997, čo umožňuje dobré porovnanie výsledkov. V rámci sondáže bolo oslovených 4734 respondentov.